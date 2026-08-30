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Funeral del rey Harald V: la familia real noruega asiste a misa en Asker sin la reina Mette-Marit

Todo el país rinde homenaje este domingo al rey Harald V con misas fúnebres en Asker, la Catedral de Oslo y la catedral de Nidaros

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 10:12
Funeral del rey Harald V: la familia real noruega asiste a misa en Asker sin la reina Mette-Marit

La Casa Real noruega confirmó que Mette-Marit sigue en fase de recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio, lo que le impide participar en la misa de este domingo en Asker, aunque sí acudirá a otros actos por el fallecimiento del monarca.

 Foto: EFE

Oslo, Noruega.- Numerosos ciudadanos se acercaron ya a primera hora de la mañana a la iglesia en la localidad de Asker, a unos veinte kilómetros al suroeste de Oslo, a la que asistirá la familia real noruega, a excepción de la reina Mette-Marit, para participar en la misa por el rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años de edad.

"Toda la nación está de luto en estos momentos, y reunirse en las iglesias puede hacer bien. También en Asker invitamos a la población local a una misa fúnebre en la iglesia de Asker, y damos una calurosa bienvenida a la familia real", afirma el preboste Øyvind Stabrun en un comunicado publicado por la Iglesia de Noruega en su página oficial.

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Debido a la presencia del rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus, la iglesia ruega a todos los que deseen asistir a la misa que ocupen sus asientos en los bancos del templo a más tardar a las 10.45 horas (08.45 GMT).

Las puertas de la iglesia abrieron a las 10.00 horas (08.00 GMT), una hora antes del inicio de la misa.

La Iglesia de Noruega recuerda que este domingo se celebrarán misas por el fallecido monarca en todo el país y que los servicios religiosos están abiertos a todo el que desee asistir.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, por su parte, asistirá a la misa en la Catedral de Oslo, que también comienza a las 11.00 (09.00 GMT), mientras en la catedral de Nidaros el servicio religioso tendrá lugar a las 17.00 horas (15.00 GMT).

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La Casa Real recordó el sábado que "Su Majestad la reina Mette-Marit se encuentra aún en fase de convalecencia tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio y, por lo tanto, sólo puede participar de forma limitada en actos oficiales".

Por ello no estará presente el domingo en la misa en la iglesia de Asker, aunque sí que asistirá a algunos otros actos relacionados con el fallecimiento del rey Harald, precisó.

Harald V murió el viernes a primera hora de la mañana en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

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Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino.

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Redacción web
Agencia EFE

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