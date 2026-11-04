Maribel Guardia niega que haya pedido una prueba de ADN a su nieto

Tegucigalpa, Honduras.- La actriz costarricense Maribel Guardia volvió a pronunciarse públicamente luego de que circulara una versión sobre una supuesta solicitud de prueba de ADN para su nieto, José Julián. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, negó que haya solicitado dicho examen y aseguró que no tiene intención de hacerlo. La también cantante, de 67 años, aclaró su postura ante las versiones que señalaban que pretendía someter a su nieto a una prueba de ADN por la supuesta existencia de otro hijo de Julián, quien falleció en 2023. El comunicado, que también fue difundido por medios como El Universal, Univisión, Milenio y ¡Hola! México, dejó clara la posición de la actriz, quien aseguró que no necesita una prueba para reconocer el vínculo familiar con el pequeño.

"Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián", señala el documento publicado en sus redes sociales, que superó las 10,000 reacciones.



Procedimientos judiciales

En el mismo pronunciamiento, Maribel Guardia pidió comprensión a los medios de comunicación y explicó que, por recomendación de su equipo legal, evitará ofrecer declaraciones sobre los procedimientos judiciales que actualmente están en curso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque no brindó detalles sobre las diligencias, el contexto de esta situación está relacionado con el conflicto legal que mantiene con Imelda Tuñón, su exnuera.

"Por petición del grupo de abogados que me representa y en virtud de la delicadeza de las diligencias y procedimientos judiciales actualmente en curso, hemos decidido abstenernos de momento, de emitir declaraciones o comentarios respecto de éstos. Agradecemos a los medios su comprensión ante esta determinación", expresó en el comunicado.



Un momento complicado