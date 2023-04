María Celeste Arrarás confirma que tiene novio

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-María Celeste Arrarás enloqueció las redes sociales al confirmar que tiene novio durante una entrevista con la periodista hondureña Neida Sandoval.

Durante la amena entrevista, las famosas periodistas conversaron sobre la vida y lo que ha representado para las dos el tema del amor.

“Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aún cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, mencionó entre risas María Celeste.