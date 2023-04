Lo nuevo de Kesha: a punto de revelarse su sexto disco, Gag Order

ESTADOS UNIDOS.- La fórmula “a cuenta gotas” tiene la particularidad de anunciar poco a poco que algo más grande está por llegar. Y cuando se trata de música, los artistas son expertos en hacer promoción de sus nuevas producciones discográficas por medio de uno que otro sencillo.



Irreverente, apasionada y versátil, Kesha se suma a la tendencia. Luego de una pausa de casi tres años, la cantante estadounidense está lista para lanzar su sexto álbum de estudio. El sucesor de High Road (2020) dejará conocer dos de sus temas inéditos este próximo 28 de abril.



En un reciente directo, la intérprete de Die Young hizo la revelación. Uno de ellos lleva como título Eat the Acid, que en su primera escucha cuenta con un ritmo pausado y un estilo oscuro. La siguiente canción que presentó fue Fine Line, que hablará sobre lo sucedido con el productor Dr. Luke. Cabe recordar que la cantante lo demandó por agresión sexual y le pidió a la corte que rompiera su contrato con él.



En la misma transmisión, la artista reveló un par de pistas más sobre el álbum. No confirmó ella misma el nombre, pero dejó saber que iría compuesto de dos palabras. Medios internacionales ya han filtrado que se trata de Gag Order y que verá la luz el 19 de mayo.



Kesha definió este disco como “crudo, incómodo y liberador”. Además, señaló que para ella se trata de un material “muy espiritual”. Ha declarado que habrá canciones dentro del pop, pero que otras no lo serán. Y en lo que respecta a la portada, lo define como “intenso de ver”.



La cantante también desveló que Fine Line fue una de las canciones que más le costó hacer y, seguidamente, mencionó otros dos títulos que se conocerán más tarde: Living in My Head y The Drama. Y pese a que no se conoce el número de sencillos que incluirá el disco, se sabe que contendrá varios interludios.En cuanto al concepto, la artista ha esclarecido que hace hincapié en “la muerte del ego”.