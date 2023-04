Super Mario Bros. ya es la segunda película más taquillera en Honduras

A nivel global “Super Mario Bros. La película” ya acumula más de 888 millones de dólares. Cuando la película supere los mil millones de dólares, será apenas la cuarta película de la pandemia que llegue a esa cifra, después de los fenómenos cinematográficos de Spider-Man: No Way Home, Top Gun Maverick y Avatar: The Way of Water.

Los actores de voz en la animación basada en los videojuegos creador por el japonés Shigeru Miyamoto incluyen a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black y Keegan-Michael Key.

Con la promesa de Miyamoto de desarrollar más películas, incluyendo una secuela de “Super Mario Bros. La película” ya en curso, comienza la ilusión de los fans de Nintendo de ver en la pantalla grande a sagas como The Legend of Zelda, Kirby, Metroid, entre otras exitosas franquicias.