Belinda revela los mensajes privados que el Babo le envía: “Espero que no me mate”

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate”, mencionó en el video.

“Babo es un rapero mexicano muy cool. Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó está canción”, dijo Belinda, quien de inmediato le dio play al video y comenzó a bailar con el ritmo de la canción.

Beli aclaró que las conversaciones con el cantante son “creativas, de música, de loquitos”, por lo que descartó que fueran románticas o con otra intención.

“Babo, espero que no te enfades”, finalizó diciendo para luego bailar y cantar como el famoso rapero.