Belinda rompe el silencio y confiesa lo que piensa del embarazo de Cazzu y Christian Nodal

“Un bebé es una gran bendición, les pido por favor... Yo sí quiero pedirles, aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición, es una alegría, así que por favor, ya no voy a responder más esto. Les deseo lo mejor”, dijo muy seria y determinada antes de continuar su camino y negarse a responder más entrevistas.