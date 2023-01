María Celeste vuelve a causar polémica con revelación sobre Miss Universo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Muchos conocen parte de cómo se elige a una nueva Miss Universo, sin embargo, este viernes la reconocida periodista María Celeste Arrarás dio a conocer un detalle que para muchos es desconocidos y que ha causado bastante polémica.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Durante una entrevista con Lili Estefan y Raúl de Molina, María Celeste aseguró que la última respuesta del concurso no cuenta.

“La última pregunta, señores, no cuenta... En ningún certamen... es que no hay tiempo. Ellas entran caminando, dan su última pasarela, y durante ese momento los jueces tenemos las instrucciones de votar porque si no, no hay tiempo a dar los resultados...”, dijo.