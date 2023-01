La historia detrás de la capa que R’Bonney Gabriel confeccionó y usó en el Miss Universo

Al extenderla, la capa decía en su lado izquierdo: “If Not Now” y en el derecho: “Then When?”, lo que traducido al español sería: “Si no es ahora, entonces ¿cuándo?”, la cual fue una de las frases que también utilizó al responder a la pregunta de lo que le gustaría cambiar en el certamen.

A’Bonney dijo: “Un incremento en la edad, porque tengo 28 años y esa es la edad límite. Si no es ahora, ¿cuándo?, porque creo que la edad no nos define, no es mañana, no es ayer, es ahora”.