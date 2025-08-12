Tipo de cambio se apreció hoy a valores reportados el pasado 3 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Las variaciones mixtas que el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar registra en la subasta pública de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) han incrementado la atención de los sectores nacionales que reciben o demandan la moneda estadounidense.

Ejemplo de lo antes expuesto es que al final de la subasta realizada hoy el tipo de cambio cerró en 26.0072 lempiras por dólar, con una recuperación de 7.53 centavos respecto a la jornada del pasado lunes cuando fue de L26.0825 por dólar.

En la subasta 7316, el Banco Central de Honduras registró 322 solicitudes por la suma de 97.1 millones de dólares, adjudicándose al cierre de la jornada $88.6 millones, equivalente al 91.24%.