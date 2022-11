Así reaccionó la mamá de Shakira al retiro de Gerard Piqué del fútbol

También le consultaron si la decisión de Gerard Piqué podría favorecer a Shakira para que se mude a Miami con sus hijos “No sé nada. No me han dicho nada al respecto todavía”, se limitó a decir Nidia.

“Bueno, no sabía nada y me imagino que si lo hace, pues ha sido pensado por él mucho y lo que decida él, eso es”, fueron sus declaraciones, según recoge el programa Al Rojo Vivo.

“En la vida, cuando te haces grande, te das cuenta que querer es dejar marchar. Es el momento de dejarnos un espacio, un poquito de aire. Estoy convencido de que, en un futuro, volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui con 17 años y volví. Aquí nací, he vivido aquí y moriré aquí”, declaró Piqué en micrófono en mano y llorando ante decenas de miles de hinchas congregados en el estadio .