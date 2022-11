“En la vida cuando te haces grande y a veces querer es dejar marchar. De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio. una poco de aire. Y estoy convencido de que un futuro volveré a estar aquí. Esto o es una despedida. Ya me fui con 17 años y porque creí que ese momento precisaba también un espacio. Deciros que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí”, agregó.

Posteriormente aseguró que “estoy contento y feliz. Ha sido un gran día. Siempre es difícil decir adiós. Hemos ganado y la gente ha estado con el equipo desde el primer minuto. Con esta conexión que he tenido desde el primer día hasta el último”, al tiempo que indicó: “Al final la carrera son muchos años, muchos partidos y muchos títulos pero lo que queda son las experiencias, las noches de pochas, durante el Mundial o Eurocopa. Es lo que nos llevamos para siempre. Los títulos son un número, son metal. Lo que queda las experiencias que hemos tenido y que henos tenido la oportunidad de ganar muchos”.

Piqué fue cuestionado por la prensa sobre su forma -algo repentina- de salir del Barça, ante lo cual reconoció que tampoco lo contemplaba hace un tiempo.

“La verdad que no. Jamás pensé en irme. Siempre piensas en un año más. No pensaba en la retirada. Las cosas se dan de una manera que al final tienes que tomar una decisión. Siempre he sido muy claro a mi mismo. Si iba o no iba. Estos seis meses han sido muy muy difíciles. Hoy ha sido una liberación. Jugar de inicio, me encontré muy bien, despedirme así. La vida sigue. A por la siguiente etapa. Queda mucha vida. Estoy feliz”, aseguró.

Al preguntarle con qué se queda, su respuesta fue firme: “Que ya está. Que me he sacado un peso de encima. Lo que me quedo es la felicidad e darlo todo, desde el primer día en Can Barça, compitiendo. Habrá días mejores o peores y lo he dado todo por estos colores y esta camiseta. Me voy tranquilo y feliz. con los deberes hecho”.

Piqué, sorprendió al mundo del fútbol el jueves al anunciar su retirada, pero siempre dejó abierta la posibilidad de volver, aunque ya no como jugador.

