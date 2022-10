“Me dejaste por tu narcisismo”, los mensajes de Shakira en su tema “Monotonía”

Hace varias semanas, mediante una entrevista para la revista ELLE, Shakira confesó que la música es su forma de expresarse.

Por lo que ha llamado la atención, que en la letra de su canción dice que la relación se perdió por el narcisismo de esa persona y que se olvidó de lo que un día fueron.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo”, comienza diciendo.

“Nunca dije nada, pero me dolía. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo te olvidaste de lo que un día fuimos. Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”, menciona otra frase de la canción.

“Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando”, expresa en otro fragmento.

Cabe recordar, que en la entrevista, la colombiana reveló que dejó su carrera profesional en Estados Unidos y se mudó a España para que el defensa del equipo culé pudiera triunfar en su carrera como futbolista.