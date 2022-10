Antonio de la Rúa, ex novio de Shakira, responde si ha estado en contacto con la cantante

El periodista argentino Juan Etchegoyen dijo que se comunicó con el exnovio de Shakira para saber si era cierto que había hablado con ella.

“Hablé con Antonio de la Rua (...), desde la prensa española sostuvieron hace algunas semanas que se iba a dar un encuentro entre Shakira y Antonio en Miami y pude hablar con Antonio en medio de toda esta situación que está viviendo la cantante colombiana”, mencionó el periodista.

El comunicador dijo que le había preguntado a de la Rua si le podía regalar una entrevista y él le contestó tajante que no hacía entrevistas desde hace años, pero que prometía avisar si cambiaba de posición.

Seguidamente, Juan Etchegoyen le consultó si era verdad que se reuniría con Shakira y él ya no le respondió.

“Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó, lo cual le agradezco (...), me clavó el visto, literal y clavar el visto para mí eso por lo menos dice mucho”, expresó Juan.

