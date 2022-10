Entre lágrimas Sebastián Ligarde, actor de ‘Quinceañera’, declara que tiene un tumor en el colon

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Sebastián Ligarde, famoso actor de icónicas telenovelas mexicanas -como Quinceañera-, estaría enfrentando un fuerte problema de salud. De acuerdo con la periodista Inés Moreno, el famoso tendría un tumor en el colon.

El famoso actor de icónicas novelas mexicanas, Sebastián Ligarde, confesó que le detectaron un tumor en el colon en una entrevista con el programa De primera mano.

El famoso contó que por una colonoscopia de rutina, le encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33.

LEA: ¿Qué pasó con los policías que no detuvieron a Jeffrey Dahmer, el caníbal que aterrorizó Milwaukee?

“Cuando salí de ahí, el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’, entonces no la pudo quitar (...) La otra, de 10 milímetros, la sacó en ese momento”, reveló el actor.

Explicó que consultó con varios especialistas durante 4 meses y vio directamente el procedimiento para quitarse el tumor en el colon.

Ligarde dijo que el tumor que tiene es benigno, pero hay resultados encontrados que indican que podría no serlo. “En un reporte dice una cosa, en otro dice otra cosa, no concuerdan los reportes”, manifestó.

ADEMÁS: Muere Robbie Coltrane, el gigante Hagrid de Harry Potter

Con lágrimas en los ojos, Sebastián reflexionó: “Hay una lección que aprender para todos: el tiempo. Todo lo que muchas veces vemos como desgracias, son bendiciones, porque no sabemos qué tenemos mañana. Todas las cosas que antes me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo”.

“Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que amen, y que todavía tengan la fuerza para hacer cosas, aunque no les gusten. Todo es una bendición”, puntualizó.

El actor dijo que en los últimos cuatro meses, desde que se detectó el tumor, aprendió que hay que “agradecerle a la vida en todos sus momentos”, “esa ha sido la lección más grande aprendida”, culminó diciendo Sebastián.

TAMBIÉN: Lelouch: ““El camino no ha sido tan fácil, pero ha valido la pena”