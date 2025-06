Qué poco les duró el amor: estas han sido las separaciones más polémicas de parejas hondureñas

Fue el propio Max Diego quien, durante una transmisión en vivo, confirmó que ya no tenía una relación con Sofía, respondiendo a una pregunta de Carolina Lanza. “Eso no me lo esperaba, ese chambre no me lo sabía, sino, no te lo hubiera preguntado”, reaccionó ella sorprendida. Al preguntarle las razones de la separación, Max dudó en responder: “¿Respondo eso?”, dijo, pero fue interrumpido por sus compañeros.