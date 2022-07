Lolita Cortés sobre su rol como directora de La Academia: “Les hice la vida imposible, pero teníamos conciertos maravillosos”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lolita Cortés ha sido parte de La Academia desde sus inicios, integró el panel de críticos del entonces naciente programa musical de TV Azteca y 20 años después sigue como jueza.

Con su contundente personalidad y sus críticas a veces muy directas y hasta impositivas, Lolita se ha ido consolidando como “la juez de hierro” del programa, pero la actriz no siempre ha ocupado un lugar al lado de Arturo López Gavito, y más recientemente de Horacio Villalobos, pues en alguna ocasión tomó el rol de directora de La Academia donde un grupo de jóvenes se prepara impresionar en el escenario cada domingo.

Sobre esa faceta que la sacó por una temporada del panel de críticos, la misma Lolita contó anécdotas para el canal de YouTube de la emisión: “En La academia 2007 se acerca la productora y me propone estar dentro de la generación, y le digo un rotundo no, y me dice: ‘No te quiero de crítica, te quiero de directora”, recordó.

“Era mi sueño hecho realidad. Por fin yo iba a poder crear los conciertos... ¡Qué estúpida fui, claro que no! Eres la directora, no la productora, mensa”, agregó la cantante.