Polémico final de Stranger Things: por qué la temporada 5 tiene la peor puntuación

Una escena de coming out en pleno apocalipsis ha roto la comunidad que Netflix construyó durante diez años. La despedida llega envuelta en escándalo. Este 31 de diciembre, Stranger Things cierra una década de misterios con su audiencia fracturada por primera vez. La quinta temporada cayó al 57% en Rotten Tomatoes, lejos del 86% que la serie mantuvo como estándar.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mientras más de un millón de fans agotan entradas para despedir la serie en 600 salas de cine, Rotten Tomatoes marca su peor puntuación.

El epicentro de la polémica está en el episodio The Bridge, donde Will Byers (Noah Schnapp) revela su homosexualidad mediante un extenso monólogo justo cuando sus amigos preparan la batalla final contra Vecna.



Para un sector de espectadores, el momento rompe la tensión narrativa. “Pausar el apocalipsis para explicar lo que todos ya sabíamos”, criticaron en redes. Elon Musk lo calificó de “innecesario y forzado”.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La otra mitad defendió la escena: “Salir del armario en los ochenta no era declarar un secreto, era arriesgar tu vida”.



Desde una perspectiva narrativa, Vecna se alimenta del miedo más profundo de sus víctimas, y en una década marcada por la persecución homófoba, la confesión de Will cobra peso dramático