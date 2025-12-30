Episodio final de Strangers Things: ¿Cuándo y a qué hora se verá en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 31 de diciembre, último día de 2025, se estrena el octavo y último capítulo del volumen final de la serie de Netflix Stranger Things 5. Y la expectativa de los seguidores de la emblemática serie que vio crecer a Millie Bobby Brown y que esperaron la conclusión ha ido en crecimiento desde el primer capítulo. Antes del final, Netflix anunció que esta última temporada estaría dividida en tres partes. Y el estreno de este capítulo final marcará llegado la conclusión la historia de la pandilla de Hawkins.

El final está programado para este 31 de diciembre, la misma fecha en la que el último episodio se estrenó tanto en cines como en la plataforma de streaming. Pero, ¿a qué hora se podrá ver en Honduras el episodio final?: Según los horarios de Netflix, el capítulo 8 estará disponible a las 7:00 de la noche para Honduras, México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los horarios para América Latina

En el caso de otros países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia), será a las 22:00, o sea a las 10:00 de la noche. De su lado, en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, el episodio final de la serie se verá a las 21:00 (9:00 p.m.). Para Colombia, Perú, Ecuador y Panamá es a las 20:00 horas, es decir, a las 8:00 de la noche. Aquí un resumen de los horarios: Honduras: 7:00 p.m. El Salvador: 7:00 p.m. Guatemala: 7:00 p.m. Costa Rica: 7:00 p.m. Nicaragua: 7:00 p.m. República Dominicana: 9:00 p.m. Puerto Rico: 9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m. Cuba: 8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m. Panamá: 8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

¿Qué va a pasar en el último episodio?

Pero, ¿hay algún adelanto de ese esperado último capítulo?: Las escenas del tráiler más reciente muestran a Jim Hopper enfrentando a Eleven en el inquietante Upside Down. “Necesito que luches. Una última vez”, pide Hopper a Millie Bobby Brown, en una escena cargada de tensión. Este corto pedazo del pastel es solo una muestra de la magnitud del desafío y el peso emocional de Eleven, cuando Hopper le dice: “Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera".