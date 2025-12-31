El último adiós a Brigitte Bardot: Saint-Tropez despide a su icono el 7 de enero

París, Francia.- El funeral y entierro de la actriz Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años en su propiedad de La Madrague en Saint Tropez, se celebrarán el próximo 7 de enero en esta localidad de la Costa Azul francesa, detalló este lunes la Fundación Brigitte Bardot.

La Fundación en favor de los derechos de los animales precisó que las honras fúnebres se desarrollarán en la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez, mientras que "el entierro privado y confidencial" tendrá lugar en el cementerio de la localidad, situado a la orilla del mar.