Brigitte Bardot: la promesa a su hijo Nicolas-Jacques antes de morir tras décadas de distanciamiento

La figura de Bardot, considerada un símbolo sexual internacional durante los años sesenta, dejó un legado cinematográfico innegable, aunque su vida personal estuvo atravesada por controversias políticas y el peso de una maternidad que nunca aceptó plenamente. Su muerte cierra un capítulo de la historia del cine francés, pero también la historia de una relación familiar marcada por el distanciamiento y una reconciliación que llegó envuelta en silencio.