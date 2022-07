CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de que varios alumnos de La Academia fueron hospitalizados por presentar síntomas relacionados a una deshidratación, el pasado 25 de julio, la transmisión de Venga la Alegría arrancó con una nueva actualización sobre el estado de salud de los académicos y se confirmó que Rubí Ibarra dio positivo a covid-19.

De acuerdo con el programa matutino de TV Azteca, donde también se transmite el reality show, hasta el momento solo se sabe que Andrés, Santiago, Eduardo y Nelson dieron negativo a covid. En cambio, Cesia y Mar continúan esperando los resultados de las pruebas para determinar si tienen covid-19.

El encargado en dar la información, Sergio Sepúlveda, aclaró que la transmisión 24/7 de La Academia no se retomará hasta que se obtengan todos los resultados de las pruebas realizadas a miembros de la producción y académicos. Además, durante todo este 26 de julio no se subirá contenido en redes sociales.

“Este martes en La Academia no habrá stream, es decir, no habrá esta transmisión a través de manera digital. No habrá clases ni producción de contenido hasta que se reciban los resultados de pruebas PCR practicadas a equipo docente y miembros de producción”, dijo Sergio Sepúlveda.

El presentador comentó sobre la salud de los demás concursantes. Señaló que algunos están internados. Asimismo, al menos cuatro de los alumnos varones serán dados de alta este martes.

Por su parte, Rubí tendrá que permanecer aislada durante al menos cinco días. Lo que podría representar el riesgo de su eliminación.

La Academia emitió un comunicado en su cuenta de twitter que revela cómo se encuentra Rubí. “Ella está bien, está aislada, tal cual se había estipulado en el caso de que así ocurriera mientras duraba La Academia”, aclara el comunicado.