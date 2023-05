Letra y video de Where she goes, la nueva canción de Bad Bunny

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El puertorriqueño Bad Bunny lanzó el 18 de mayo nuevo videoclip de su tema Where She Goes , que según sus fans hace claras referencias a Kendall Jenner, con quien lo relacionan sentimentalmente.

Letra de Where She Goes

(Verso 1) No me gusta perder (Ey), dime qué vamo’ a hacer Me paso mirando el cel (Ah), wow, no puede ser (No, no) Aunque me tarde un poco, juro que vo’a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando, uh, uh, uh Lo rica que te ves chingando, uh, uh, uh (Ey, ey) No sé qué estamo’ esperando (Dime) El orgullo nos está ganando, ey

Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na’ má’ Que no se vuelve a repetir Tal ve’ en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey

(Coro)

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na’ má’

Que no se vuelve a repetir

Tal ve’ en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey

(Verso 2)

Uh, desde que nos vimo’ pienso en cómo nos comimo’, ey

Después dividimo’, cada cual por su camino

En la alfombra aún están las mancha’ de vino

¿Dónde está ese totito? Que lleva tiempo perdido

Si te digo que me gusta’, que estás buena, no lo tome’ por cumplido

Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey

Y hace tiempo que quiero chingar contigo

Mami, te vo’a dar hasta que te duela la popola como a Glou (Glou)

Me gusta tu flow (Flow)

Tranquilita tú siempre te roba’ el show (Ey)

Una perversa, le vo’a dar dembow (Mami)

Si se pone en cuatro, I go where she goes (Ey, ey, ey)

So, mami, dime a ver (Ey, ey)

I wanna feel that pussy again (Ey, ey)

Tú tiene’ piquete y yo también (Yo también)

Por poco pierdo y te envío un DM, ey

(Coro)

Pa’ decirte la verdad

Que no me he olvida’o de ti

Yo sé que fue una noche na’ má’

Que no se vuelve a repetir

Tal vez en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey