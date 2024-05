“La idea de tenerte”: ¿De qué trata la nueva película con Anne Hathaway?

Aunque no fue su única inspiración. “Lo convertí en el chico de mis sueños, como una mezcla entre el príncipe Harry y Harry”, dijo.

La propia autora confirmó en una entrevista con Vogue que el personaje principal de la cinta estaba inspirado en el cantante Harry Styles cuando formaba parte de la exitosa boy band One Direction. “Él a menudo salía con mujeres mayores, por lo que se plantó la semilla”, declaró la escritora.

A medida que comienzan un romance relámpago, no pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de Hayes plantee desafíos inevitables a su relación, y Solène pronto descubra que la vida en el resplandor de su centro de atención podría ser más de lo que esperaba”, reza la sinopsis oficial.

Cuando Solène se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento, tiene un encuentro fortuito con Hayes, del que surge una chispa instantánea e innegable.

Hathaway regresa al terreno musical con esta comedia romántica, ahora en compañía de Nicholas Galitzine (Mary & George), Perry Mattfeld (Who Invited Them), Reid Scott (Venom) y Annie Mumolo (“La boda de mi mejor amiga”) en el reparto.

Hathaway ha recibido críticas por participar en esta cinta, para algunos un paso atrás en su carrera como actriz.

“No quiero que me encasillen y no quiero que me coloquen en una caja del tipo de películas que tengo que hacer por mi edad, género o porque haya ganado un Oscar. ¡Quiero pasarlo bien, maldita sea!”, alegó la intérprete.