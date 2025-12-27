¡Adiós al amor! Estas fueron las rupturas más polémicas del año

Este 2025 ha confirmado que el amor, sobre todo en medio de la fama, sigue siendo tan intenso como frágil. Mientras algunas parejas celebran estabilidad, otras han cerrado ciclos que parecían eternos.
Si enlistáramos desde la separación más impactante hasta la más predecible, iniciaríamos —sin dudarlo— con el caso de Nicole Kidman y Keith Urban, quienes, tras 19 años juntos, dividieron sus caminos.
Aunque haya sido en términos cordiales, el divorcio entre Jessica Alba y Cash Warren, tras más de 20 años juntos y tres hijos en común, igual tomó por sorpresa a la mayoría.
Más silenciosa, aunque igualmente simbólica, fue la ruptura entre Dakota Johnson y Chris Martin, tras ocho años de una relación discreta e intermitente.
Otra de las despedidas más polémicas del año fue la de Katy Perry y Orlando Bloom. Desde que iniciaron su relación en 2016, su historia avanzó a golpe de grandes hitos: compromiso, maternidad y planes de boda que nunca llegaron a concretarse
Tras su separación de Bloom, la cantante de Roar inició un romance con el político canadiense Justin Trudeau.
Tras un breve período juntos, el romance entre Tom Cruise y Ana de Armas llegó a su final.
Channing Tatum y Zoë Kravitz, quienes constantemente demostraban su complicidad artística y personal en público, dieron por finalizado su romance de más de tres años.
Kaia Gerber y Austin Butler eran como una postal perfecta que no resistió la presión de agendas saturadas y trayectorias en ascenso. Su vínculo cedió en silencio.
El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, intenso pero breve, terminó sin terceros ni escándalos, tal como aclaró el propio futbolista.
Tras 14 años de matrimonio, la actriz mexicana Angélica Vale y el ejecutivo de televisión Otto Padrón iniciaron, el mes pasado, los trámites legales para disolver su unión.
La noticia de la separación, confirmada por la filtración de documentos judiciales y por el entorno de la artista, pone fin a una de las relaciones más mediáticas del espectáculo mexicano.