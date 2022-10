Kim Kardashian paga multa de $1.2 millones por promover criptomonedas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La estrella estadounidense Kim Kardashian acordó pagar una multa de 1,26 millones de dólares por promocionar una criptomoneda en Instagram sin revelar que le habían pagado para hacerlo, anunció el lunes la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, autoridad bursátil).

La agencia acusó a Kardashian, que tiene 331 millones de seguidores en Instagram y es una de las diez personas más populares en la red social mundial, de no revelar que le habían pagado por publicar sobre los tokens EMAX, unos criptoactivos ofrecidos por EthereumMax.

La multa incluye una sanción de un millón de dólares, más 260.000 que representa la cantidad que cobró Kardashian más intereses, dijo la SEC en un comunicado.

La celebridad también acordó no promover ningún tipo de activos criptográficos durante tres años.

LEA: Kanye West protagoniza el desfile de Balenciaga caminando sobre el fango

“Este caso es un recordatorio de que, cuando celebridades o personas influyentes respaldan oportunidades de inversión, incluidas los activos de criptomonedas, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en el comunicado.

“Animamos a los inversores a considerar los riesgos y oportunidades potenciales de una inversión a la luz de sus propios objetivos financieros”, agregó.

Kardashian, la estrella de televisión devenida en empresaria, saltó a la fama con el programa “Las Kardashians” (“Keeping Up With the Kardashians”, en inglés), un reality show que seguía la vida de los miembros de su familia en Los Ángeles.

A los 41 años, ha convertido su fama en un imperio comercial, sobre todo con sus marcas de belleza y ropa. La revista Forbes estima su fortuna en 1.800 millones de dólares.

Kim “Kardashian está complacida de haber resuelto este asunto con la SEC”, expresó en un comunicado enviado a la AFP uno de sus abogados, y agregó que su clienta había “cooperado plenamente con la SEC desde el principio”.

ADEMÁS: Dietas y ejercicios extremos: Khloé Kardashian sorprende con su delgadez

“Ella quiere dejar este caso atrás para evitar un conflicto prolongado. El acuerdo alcanzado con la SEC le permite hacer eso y sacar adelante sus muchos proyectos empresariales”, señaló el abogado.

En setiembre Kardashian anunció que estaba incursionando en nuevos negocios con el lanzamiento de la firma de inversión SKKY Partners.

En el pasado, otras celebridades han sido sancionadas por las autoridades estadounidenses por promover ilegalmente las criptomonedas, incluido el boxeador Floyd Mayweather, la estrella del rap DJ Khaled, el actor Steven Seagal y el rapero T.I.