Lluvias moderadas a fuertes afectarán al sur y occidente este viernes 22 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El pronóstico del clima para este viernes -22 de agosto- señala que la mayor parte del territorio nacional amanecerá con condiciones secas, sin embargo, durante la tarde y noche se prevén lluvias debido a la convergencia de vientos provenientes del Océano Pacífico y el mar Caribe.

De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones serán de débiles a moderadas, con algunos acumulados fuertes en sectores del sur, suroccidente y zona central.

El meteorólogo explicó que “la convergencia de vientos del Océano Pacífico y el Mar Caribe está generando lluvias débiles de moderadas a fuertes para la región del sur occidente, sur y área del centro”.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá estable: en el mar Caribe entre uno y tres pies, mientras que en el océano Pacífico se registrarán alturas de dos a cuatro pies.