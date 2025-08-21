Lluvias moderadas a fuertes afectarán al sur y occidente este viernes 22 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El pronóstico del clima para este viernes -22 de agosto- señala que la mayor parte del territorio nacional amanecerá con condiciones secas, sin embargo, durante la tarde y noche se prevén lluvias debido a la convergencia de vientos provenientes del Océano Pacífico y el mar Caribe.
De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones serán de débiles a moderadas, con algunos acumulados fuertes en sectores del sur, suroccidente y zona central.
El meteorólogo explicó que “la convergencia de vientos del Océano Pacífico y el Mar Caribe está generando lluvias débiles de moderadas a fuertes para la región del sur occidente, sur y área del centro”.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá estable: en el mar Caribe entre uno y tres pies, mientras que en el océano Pacífico se registrarán alturas de dos a cuatro pies.
Temperaturas por departamento
Las temperaturas presentan contrastes significativos según la región del país. Para el Distrito Central se esperan 31 C° de máxima y 19 C° de mínima.
En la región central la temperatura máxima será de 32 C° y la mínima de 19 C°, mientras que en la zona norte alcanzará los 34 C° como máxima y 24 C° de mínima.
El pronóstico para la región oriental establece temperaturas de 33 C° de máxima y 20 C° de mínima, mientras que en la región sur se prevé la más alta del país con 38 C° y una mínima de 23 C°.
Para la región occidental se anticipa un clima más fresco, con 31 C° de máxima y 14 C° de mínima, y en la región del litoral del sol se esperan 33 C° de máxima y 27 C° de mínima.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).