Lluvias moderadas a fuertes afectarán al sur y occidente este viernes 22 de agosto

El territorio hondureño amanecerá con condiciones secas, pero la tarde y noche traerán lluvias por la convergencia de vientos del Pacífico y Caribe

  • 21 de agosto de 2025 a las 17:35
Las autoridades recomiendan precaución ante las altas temperaturas, especialmente en la zona sur, así como estar atentos a las lluvias que se registrarán durante la tarde y noche en varias zonas del país.

 Foto: Cortesía a EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El pronóstico del clima para este viernes -22 de agosto- señala que la mayor parte del territorio nacional amanecerá con condiciones secas, sin embargo, durante la tarde y noche se prevén lluvias debido a la convergencia de vientos provenientes del Océano Pacífico y el mar Caribe.

De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones serán de débiles a moderadas, con algunos acumulados fuertes en sectores del sur, suroccidente y zona central.

El meteorólogo explicó que “la convergencia de vientos del Océano Pacífico y el Mar Caribe está generando lluvias débiles de moderadas a fuertes para la región del sur occidente, sur y área del centro”.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá estable: en el mar Caribe entre uno y tres pies, mientras que en el océano Pacífico se registrarán alturas de dos a cuatro pies.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas presentan contrastes significativos según la región del país. Para el Distrito Central se esperan 31 C° de máxima y 19 C° de mínima.

En la región central la temperatura máxima será de 32 C° y la mínima de 19 C°, mientras que en la zona norte alcanzará los 34 C° como máxima y 24 C° de mínima.

El pronóstico para la región oriental establece temperaturas de 33 C° de máxima y 20 C° de mínima, mientras que en la región sur se prevé la más alta del país con 38 C° y una mínima de 23 C°.

Para la región occidental se anticipa un clima más fresco, con 31 C° de máxima y 14 C° de mínima, y en la región del litoral del sol se esperan 33 C° de máxima y 27 C° de mínima.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

