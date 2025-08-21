¿Por qué genera controversia que Rihanna quiera ser madre?

Pero las redes sociales de la cantante reflejan algo: la gente se niega a que ella no quiere regresar a la música y critican su maternidad, como si querer ser madre no esté en consonancia con el éxito y la realización personal. Durante años, Rihanna proyectó una imagen de artista incansable: entre 2005 y 2012 lanzó un álbum casi cada año. El contraste con su pausa actual desconcierta y divide a quienes la seguían bajo ese ritmo.