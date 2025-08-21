¿Por qué genera controversia que Rihanna quiera ser madre?

Rihanna está a la espera de su tercer hijo, y en su Instagram ha estado recordando la experiencia con sus otros dos hijos RZA y Riot Rose, lo que ha generado muchos comentarios negativos de la gente.
Hace casi una década Rihanna presentó su último disco "Anti", y desde hace años sus fanáticos han esperado su regreso musical, algo que se ha ido postergando, porque la cantante está enfocada en su familia y sus otros negocios. Su caso refleja un sesgo social más amplio: cuando una mujer decide enfocarse en la maternidad, se le cuestiona como si renunciara a su ambición profesional. En Rihanna, esto se amplifica por ser una figura global.
Pero las redes sociales de la cantante reflejan algo: la gente se niega a que ella no quiere regresar a la música y critican su maternidad, como si querer ser madre no esté en consonancia con el éxito y la realización personal. Durante años, Rihanna proyectó una imagen de artista incansable: entre 2005 y 2012 lanzó un álbum casi cada año. El contraste con su pausa actual desconcierta y divide a quienes la seguían bajo ese ritmo.
Solo en esta imagen de la cantante amamantando a uno de sus hijos hay comentarios negativos hacia una acción tan natural. En cada foto que publica hay una crítica a sus decisiones.
"¿Podemos hablar sobre cómo Rihanna ama a los bebés?", publicó la cantante en una de sus fotos de Instagram. Pero en la cultura pop esto no va con la idea de que las artistas son "máquinas de éxito” que no pueden pausar su productividad. Que Rihanna priorice a sus hijos se interpreta casi como una “traición” a la expectativa de entretenimiento constante.
Hace dos años la barbadense ilusionó a sus fanáticos con un hipotético regreso, tras protagonizar el show del medio tiempo del Super Bowl, pero su efímero regreso musical se limitó a ese espectáculos en específico, en ningún momento dijo que habría nueva música.
Rihanna y A$AP Rocky ahora mismo son una de las parejas más sólidas del espectáculo, cuyo mayor imperio es su familia.
La cantante ha admitido en el pasado que la maternidad le generó una "culpa maternal", pues cada decisión profesional que toma significa restarle tiempo a sus hijos.
Rihanna ha admitido que siempre ha estado haciendo música, pero que no lanzará ningún álbum que no sienta completo, ella quiere que "valga la pena".
"Está dando a luz todos los días", "Estoy tan cansado de ver esto", "Una semana después estará embarazada de nuevo", son algunos de los comentarios de quienes critican una maternidad deseada, y que no piensa postergar por sacar más música, al menos eso es lo que ha demostrado la cantante.