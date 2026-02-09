El gesto de Hailey Bieber con Kendall Jenner en el show de Bad Bunny que se volvió viral

California, Estados Unidos.- El estadio Levi's de Santa Clara reunió el domingo a decenas de celebridades durante el Super Bowl 2026, donde el espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny generó uno de los momentos más comentados de la jornada. Kendall Jenner y Hailey Bieber ocuparon un palco privado desde el cual presenciaron la actuación del cantante puertorriqueño, en imágenes que circularon ampliamente en plataformas digitales. Las modelos aparecieron tomadas de la mano mientras Bad Bunny interpretaba temas de su más reciente producción discográfica, "Debí tirar más fotos", álbum galardonado con el Grammy que incluye referencias atribuidas a la relación pasada entre el intérprete y Jenner. La cercanía entre ambas amigas quedó documentada en videos que mostraban gestos de complicidad y baile durante la presentación.

Jenner arribó al recinto deportivo acompañada del rapero 21 Savage. Llevaba un conjunto de top negro y pantalón de mezclilla que contrastaba con la formalidad de otros asistentes.

Al ingresar a la zona de palcos VIP, se encontró con Hailey y Justin Bieber, quienes ya ocupaban sus asientos. La esposa del cantante canadiense eligió un abrigo de peluche blanco sobre jeans, atuendo que llamó la atención de fotógrafos y asistentes. Permaneció atenta al desarrollo del show mientras mantenía una actitud relajada frente a las cámaras. El palco congregó además a otras figuras del entretenimiento. Kim Kardashian, hermana de Kendall, compartió el espacio junto al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Tyler, The Creator fue captado disfrutando de la música del artista urbano, sumándose al ambiente festivo que caracterizó la velada. Las secuencias grabadas por fanáticos y medios acreditados capturaron el momento en que Jenner y Bieber intercambiaban sonrisas y comentarios durante la actuación.