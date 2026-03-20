Bieber y Usher protagonizan tenso altercado en la After Party de los Oscar, afirman

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una velada que comenzó como una de las fiestas más exclusivas de la temporada de premios terminó envuelta en rumores que apuntan a un supuesto altercado.

Según reveló TMZ ayer, Justin Bieber y Usher sostuvieron un acalorado enfrentamiento verbal durante la celebración que Beyoncé y Jay Z organizaron tras la ceremonia de los premios Oscar, en elemblemático Chateau Marmont de West Hollywood.

De acuerdo con fuentes cercanas a Bieber consultadas por el tabloide, fue Usher quien se acercó a su exprotegido con una actitud confrontativa, cargada de lo que los testigos describieron como "energía y enojo".

El intercambio, al parecer, fue breve pero intenso, y aunque algunas versiones iniciales apuntaba a que la discusión derivó en un enfrentamiento físico, quienes rodean a Bieber lo desmienten.

Fuentes vinculadas al cantante aseguran que no hubo contacto físico, aunque reconocen que el cruce fue tenso. Los representantes de Usher, en tanto, no respondieron a las llamadas de prensa, por lo que su versión permanece sin confirmación.

El motivo preciso que encendió la mecha sigue sin conocerse. Lo que sí quedó en evidencia es que la escena ocurrió ante decenas de testigos de primer nivel.