Bieber y Usher protagonizan tenso altercado en la After Party de los Oscar, afirman

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una velada que comenzó como una de las fiestas más exclusivas de la temporada de premios terminó envuelta en rumores que apuntan a un supuesto altercado.
Según reveló TMZ ayer, Justin Bieber y Usher sostuvieron un acalorado enfrentamiento verbal durante la celebración que Beyoncé y Jay Z organizaron tras la ceremonia de los premios Oscar, en elemblemático Chateau Marmont de West Hollywood.
De acuerdo con fuentes cercanas a Bieber consultadas por el tabloide, fue Usher quien se acercó a su exprotegido con una actitud confrontativa, cargada de lo que los testigos describieron como "energía y enojo".
El intercambio, al parecer, fue breve pero intenso, y aunque algunas versiones iniciales apuntaba a que la discusión derivó en un enfrentamiento físico, quienes rodean a Bieber lo desmienten.
Fuentes vinculadas al cantante aseguran que no hubo contacto físico, aunque reconocen que el cruce fue tenso. Los representantes de Usher, en tanto, no respondieron a las llamadas de prensa, por lo que su versión permanece sin confirmación.
El motivo preciso que encendió la mecha sigue sin conocerse. Lo que sí quedó en evidencia es que la escena ocurrió ante decenas de testigos de primer nivel.
Entre los invitados se encontraban Taylor Swift, Travis Kelce, Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Emma Stone, Emma Watson, Kendall Jenner, Megan Fox, Kris Jenner, Vin Diesel y Hailey Bieber, esposa de Justin.
Con semejante concurrencia, la posibilidad de que alguien más haya presenciado el incidente de cerca es alta, aunque hasta ahora ningún asistente ha hablado públicamente al respecto.
Las autoridades no tuvieron intervención; no hay indicios de que la policía fuera contactada.
Una relación que lleva años agrietándose
Para comprender el peso de lo que ocurrió, hay que remontarse casi dos décadas.
En 2008, Usher firmó a un adolescente Bieber para su sello Raymond Braun Media Group, en una disputa que también involucró a Justin Timberlake, quien también quería representar al joven canadiense.
Desde entonces, Usher asumió el rol de mentor y figura de referencia para el artista, una relación que moldeó buena parte de la trayectoria de Bieber en sus años de mayor exposición.
Sin embargo, las fisuras se han hecho más notorias con el tiempo. Ambos son, además, exprotegidos de Sean "Diddy" Combs, lo que añade otra capa de complejidad a su historia compartida.
En 2024, Bieber declinó participar en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII que protagonizó Usher, aunque luego le dedicó un mensaje público de apoyo en Instagram. El gesto fue leído de formas distintas según quien lo interpretara.
El distanciamiento tomó una forma más concreta en enero de 2025, cuando el canadiense dejó de seguir a Usher en redes sociales.
No fue el único movimiento en esa dirección —también dejó de seguir a su exmánager Allison Kaye y al productor Poo Bear—, lo que reforzó la percepción de que Bieber estaba trazando una línea deliberada entre su presente y su pasado profesional.