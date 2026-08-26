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Baldoni pagará a Lively parte de los gastos legales por demanda

La actriz reclamó al actor cerca de ocho millones de dólares en horarios de abogados, pero el fallo del juez estableció que deberá pagar 363,000 dólares, un monto mucho menor

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 14:48
Baldoni pagará a Lively parte de los gastos legales por demanda

Finalmente Justin Baldoni solo pagará el 5% del monto que Blake Lively exigía por gastos legales.

 Foto: Shutterstock

Nueva York, Estados Unidos.- El actor y cineasta Justin Baldoni deberá pagar 400,000 dólares a su compañera de reparto en la película "Romper el círculo", Blake Lively, por los gastos de su batalla legal por comportamiento inapropiado y difamación, que acordaron resolver antes de ir a juicio.

El juez del caso, Lewis Leman, falló este miércoles sobre la cantidad que Baldoni debe pagar a Lively en concepto de abogados y otros gastos legales, que incluye unos 363,000 dólares en honorarios de abogados, y que es muy inferior a los cerca de ocho millones de dólares que la actriz reclamó.

Un juez descarta la mayoría de cargos en la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni

En el documento, Leman considera que Lively tiene derecho a un reembolso "razonable", pero argumenta varios ejemplos en los que la intérprete no justifica adecuadamente los gastos que reclamaba.

La defensa de Baldoni reaccionó a la decisión positivamente, considerándola una "victoria" puesto que la cantidad es un 5% de lo que Lively reclamaba, mientras que la defensa de esta también se arrogó un éxito por ofrecer unas "consecuencias reales a las demandas de represalia".

El conflicto

Lively, de 38 años, presentó una denuncia contra Baldoni en 2024, acusándolo de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película dirigida por este y de llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra.

El juez desestimó en abril pasado la mayoría de acusaciones vertidas por Lively, entre ellas las denuncias de acoso, difamación y conspiración, y el acuerdo entre los actores firmado en mayo para evitar un juicio resolvió las restantes, de incumplimiento de contrato y represalias.

Lively y Baldoni renunciaron a su derecho de apelación en el caso cerrado y también se comprometieron a no apelar lo que decidiera el juez sobre el reembolso de gastos legales.

Baldoni, de 42 años, presentó una contrademanda por cuatrocientos millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión, que fue desestimada en junio; al igual que otra demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, que publicó las acusaciones de Lively.

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Redacción web
Agencia EFE

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