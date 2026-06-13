Juez obliga a Justin Baldoni a pagar los honorarios de abogados de Blake Lively

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Justin Baldoni pagará los honorarios de los abogados de Blake Lively pero no tendrá que abonarle una indemnización por daños y perjuicios, según dictó un juez federal de Nueva York.

En un fallo divulgado ayer, el juez Lewis Liman dio la razón a la defensa de Lively, que se amparaba en una sección del Código Civil de California que protege legalmente a las personas que han presentado una demanda por delitos sexuales frente a denuncias en represalia.

Baldoni contrademandó a Lively en 2024, después de que la actriz lo acusara en una querella de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película 'It Ends With Us' y de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ella, pero su demanda fue desestimada por el juez.

Según Liman, la ley de California garantiza que si alguien presenta una demanda por difamación contra otra persona por "hacer declaraciones relativas a agresión sexual, acoso o discriminación" y esa querella se desestima, "el demandante deberá pagar los honorarios y costes del demandado a menos que se demuestre que las acusaciones se hicieron con malicia".