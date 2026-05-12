El juez cierra el paso a Blake Lively en su reclamación de honorarios contra Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- El juez federal que supervisó el litigio entre Blake Lively y Justin Baldoni denegó esta semana la solicitud de la actriz para presentar nuevos escritos vinculados a la contrademanda de 400 millones de dólares que el director interpuso contra ella y que fue desestimada. Según informó TMZ, el magistrado comunicó a las partes que no requiere información adicional antes de dictar resolución sobre la reclamación de costas y daños.

Lively fundamenta su petición en una ley californiana de 2023 concebida para proteger a víctimas de abuso sexual frente a demandas de represalia. La actriz argumenta que la desestimación de la contrademanda de Baldoni, resuelta en junio pasado, le da derecho a recuperar los honorarios en los que incurrió durante ese proceso. El equipo del director se opuso a esta pretensión en octubre de ese mismo año, alegando que la norma no resulta aplicable porque los presuntos incidentes habrían tenido lugar en Nueva Jersey, donde se rodó la mayor parte de la película, y que la petición vulnera el derecho constitucional de Baldoni a acudir a los tribunales.

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El trasfondo de esta disputa es el acuerdo alcanzado la semana pasada entre ambas partes, que puso fin a la demanda original que Lively presentó en diciembre de 2024 y que durante dieciocho meses mantuvo enfrentados a los protagonistas de It Ends With Us.

