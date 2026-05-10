El calculado regreso de Blake Lively tras meses siendo señalada como la villana de Hollywood

Ni Lively ni Baldoni recibieron compensación económica, aunque fuentes consultadas por medios estadounidenses estiman que los equipos legales de ambas partes facturaron conjuntamente unos 60 millones de dólares.

La demanda original, presentada en 2024, incluía acusaciones de acoso sexual durante la producción. El acuerdo se hizo público el pasado lunes.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Lively ha iniciado lo que personas de su entorno describen como un proceso de reposicionamiento profesional tras llegar a un acuerdo con el actor y director Justin Baldon i , con quien mantuvo un enfrentamiento legal derivado del rodaje de It Ends With Us.





La actriz, de 38 años, eligió la Met Gala 2026 como primera aparición pública tras el cierre del caso, un movimiento que quienes la rodean califican como una señal clara de que no tiene intención de mantenerse alejada del foco mediático.



Según esas mismas fuentes, Lively considera que ha dedicado tiempo suficiente a un perfil bajo y que no tiene razones para retirarse de la escena pública.En el terreno profesional, trabaja en varios proyectos.



Uno de ellos es The Survival List, en el que interpreta a una productora de televisión que queda atrapada en una isla remota junto a un experto en supervivencia.



También está desarrollando la adaptación cinematográfica de The Husband's Secret, novela de Liane Moriarty, y tiene previsto protagonizar la comedia romántica The Making Of junto a Richard Gere y Lin-Manuel Miranda.



Paralelamente, la actriz mantiene su actividad como productora ejecutiva, faceta que busca consolidar siguiendo el modelo de figuras como Nicole Kidman o Reese Witherspoon, según fuentes cercanas a su equipo.