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El calculado regreso de Blake Lively tras meses siendo señalada como la villana de Hollywood

Blake Lively ha comenzado a activar su regreso al cine tras cerrar su litigio contra Justin Baldoni, con varios proyectos en desarrollo y una presencia calculada en los medios

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:38
El calculado regreso de Blake Lively tras meses siendo señalada como la villana de Hollywood

Horas después de anunciar el acuerdo extrajudicial con Justin Baldoni, Blake Lively apareció en la Met Gala 2026, una decisión que fuentes cercanas describen como parte de una estrategia deliberada para retomar su presencia pública.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.-Blake Lively ha iniciado lo que personas de su entorno describen como un proceso de reposicionamiento profesional tras llegar a un acuerdo con el actor y director Justin Baldoni, con quien mantuvo un enfrentamiento legal derivado del rodaje de It Ends With Us.

La demanda original, presentada en 2024, incluía acusaciones de acoso sexual durante la producción. El acuerdo se hizo público el pasado lunes.

Ni Lively ni Baldoni recibieron compensación económica, aunque fuentes consultadas por medios estadounidenses estiman que los equipos legales de ambas partes facturaron conjuntamente unos 60 millones de dólares.

Blake Lively reclama millones a Baldoni aunque el caso ya fue "cerrado"


La actriz, de 38 años, eligió la Met Gala 2026 como primera aparición pública tras el cierre del caso, un movimiento que quienes la rodean califican como una señal clara de que no tiene intención de mantenerse alejada del foco mediático.

Según esas mismas fuentes, Lively considera que ha dedicado tiempo suficiente a un perfil bajo y que no tiene razones para retirarse de la escena pública.En el terreno profesional, trabaja en varios proyectos.

Uno de ellos es The Survival List, en el que interpreta a una productora de televisión que queda atrapada en una isla remota junto a un experto en supervivencia.

También está desarrollando la adaptación cinematográfica de The Husband's Secret, novela de Liane Moriarty, y tiene previsto protagonizar la comedia romántica The Making Of junto a Richard Gere y Lin-Manuel Miranda.

Paralelamente, la actriz mantiene su actividad como productora ejecutiva, faceta que busca consolidar siguiendo el modelo de figuras como Nicole Kidman o Reese Witherspoon, según fuentes cercanas a su equipo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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