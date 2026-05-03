Hollywood y las adicciones: cuando la fama no protege a sus estrellas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todos vemos las luces y el éxito en la alfombra roja, pero rara vez nos fijamos en lo que ocurre detrás. Hollywood es mucho más que una fábrica de sueños: bajo una apariencia de perfección, la presión mediática constante esconde muchas veces el origen de problemas personales y de salud para los que la fama no sirve de escudo. Y es que la reciente noticia de que Britney Spears ha requerido asistencia profesional nos devuelve a una realidad incómoda: el dinero, los galardones y el reconocimiento global no hacen a nadie invulnerable a la adicción. Porque el suyo no es un caso aislado sino el reflejo de un problema que lleva décadas instalado en la industria. Ya sean niños estrella que crecieron frente a las cámaras o grandes ídolos de cine que parecían tenerlo todo bajo control, la lista de famosos que han tenido que pisar el freno para ingresar en una clínica es, tristemente, muy larga. No obstante, cada vez son más los famosos que se atreven a hablar sin rodeos de sus demonios personales lanzando un mensaje fundamental: pedir ayuda no es una derrota, sino un acto más valiente que cualquier papel que una estrella pueda protagonizar. Y, además, un mensaje muy necesario.

Britney Spears: un nuevo golpe para la princesa del pop

De nuevo en el ojo del huracán, Britney Spears vuelve a protagonizar titulares. Pero, esta vez ya no se trata de su vida amorosa o su próximo espectáculo. Según la revista People, la cantante ingresó de forma voluntaria en un centro de rehabilitación a mediados de abril.

Esta decisión tiene su origen en un alarmante episodio ocurrido el pasado 4 de marzo. Aquel día, agentes del condado de Ventura (California) detuvieron a la artista tras observar una conducción errática, lo que derivó en un arresto por sospecha de circular bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

El camino a seguir, según reflejó su representante en un comunicado, está claro. “Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”. En el centro de este proceso, como no podía ser de otra forma, surge la preocupación por el bienestar de sus hijos. Por eso, según confirmaba el mismo equipo, “pasarán tiempo con ella, y sus seres queridos elaborarán un plan necesario para garantizar su bienestar y éxito”. Pero, mientras Spears se vuelca en su proceso de recuperación, la realidad judicial no descansa: la cantante tiene una cita pendiente con el tribunal el próximo 4 de mayo de 2026 para responder por el incidente de tráfico, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Esta no es la primera vez que la cantante ingresa en rehabilitación Ya lo hizo en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos. Y en enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada brevemente en dos ocasiones en un centro de salud mental. Ahora, este nuevo ingreso remueve inevitablemente el pasado y trae al presente los fantasmas de la estrella. Además, refuerza el testimonio de su exmarido, Kevin Federline, quien en sus memorias publicadas el pasado octubre ya advertía de que era “hora de dar la voz de alarma” sobre el comportamiento de la artista.

Daniel Radcliffe: el niño que vivió... Y bebió

Ponerse en la piel de Harry Potter supuso para él un desafío psicológico. A medida que la saga se despedía y el actor se asomaba a la vida adulta, la ansiedad por un futuro incierto y el asedio mediático lo arrastraron hacia una dependencia severa del alcohol. Radcliffe siempre ha hecho gala de una franqueza refrescante al hablar de cómo el alcohol se convirtió en su refugio ineficaz: “Vivía con el miedo constante de a quién conocería, qué les podría haber dicho, qué podría haber hecho con ellos”, confesaba años más tarde a The Guardian.

Afortunadamente, en agosto de 2010 dejó el alcohol para siempre, logrando así salvar tanto su vida como su trayectoria profesional.

Brad Pitt, Ben Affleck y el peso del éxito

La adicción, sin embargo, no distingue entre estrellas precoces y figuras consagradas: también logra desmoronar, sin previo aviso, la vida de las mayores estrellas de Hollywood. Incluso Brad Pitt y Ben Affleck, nombres que definen el cine de toda una generación, han visto cómo su relación con el alcohol dinamitaba sus cimientos personales,.

En el caso de Pitt, la ruptura de su matrimonio con Angelina Jolie marcó uno de los episodios más mediáticos del siglo. Bajo el ruido de la separación y la amarga disputa por la custodia de sus seis hijos, se escondía una realidad más compleja: un problema crónico con la bebida.

Fue en 2017, durante una catártica entrevista con GQ Style, cuando el actor se despojó del aura de galán intocable para confesar su realidad: “Sinceramente, podría beberme a un ruso hasta dejarlo inconsciente con su propio vodka”, admitió sin rodeos.

Pitt confesó que no quería seguir viviendo así, a pesar de su gusto por el vino: “simplemente dejé caer la copa caer al suelo, aunque tuve que alejarme por un minuto”, relató sobre su decisión de romper con el alcohol y sustituirlo, en su nueva rutina, por “jugo de arándanos y agua con gas”.

La trayectoria de Ben Affleck es igual de desgarradora, marcada por una genética en la que la adicción corría de forma desenfrenada en su familia, incluyendo a un padre que logró la sobriedad a los 19 años.

Affleck ha pasado por rehabilitación en repetidas ocasiones. Fue durante el doloroso colapso de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner cuando su consumo de alcohol empeoró: “El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio”, dijo.

Y es que el actor habló sobre la perjudicial negación que acompaña a la adicción en declaraciones recogidas por Sober Nation: “me tomó mucho tiempo admitirme a mí mismo, fundamental y profundamente, sin una pizca de duda, que soy alcohólico”.



Demi Lovato: cuando la recuperación no es lineal.

Si volvemos al terreno musical, es inevitable recordar el caso de Demi Lovato, quien tantas semejanzas tiene con Spears, pero en la siguiente generación de estrellas juveniles. Sin embargo, su lucha contra la adicción siempre ha sido de dominio público. De hecho, tras haberse convertido en un símbolo de superación para toda una generación, el verano de 2018 marcó un punto de inflexión cuando una sobredosis la llevó directa a las urgencias de un hospital.

Tras ser estabilizada, y antes de iniciar una nueva etapa en rehabilitación, Lovato lanzó un mensaje contundente: “Siempre he sido transparente sobre mi camino con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo”, sentenciaba la artista en su cuenta de Instagram.

Sus palabras son hoy la clave para entender la situación de Spears: la adicción es una dolencia crónica que, lejos de curarse de un día para otro, exige un esfuerzo y una vigilancia constantes.



La humanidad tras el foco