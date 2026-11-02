Judi Dench revela el gesto de Robin Williams ante el cáncer de su esposo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Judi Dench, de 91 años, rescata en sus memorias una noche escocesa en la que Robin Williams se ofreció a ayudar a su esposo, Michael Williams, cuando el cáncer de pulmón ya le mermaba las fuerzas.
El pasaje forma parte de Is It Too Late to Make a Run For It?, el libro que la intérprete escribió junto a Brendan O'Hea y que llega a las librerías el martes 3 de noviembre. La revista People adelantó el recuerdo.
Dench y su esposo se alojaban en la casa del también actor Billy Connolly, en Escocia. "Una noche hubo una gran fiesta en el bosque con un ceilidh y una fogata", contó a People. El ceilidh es una reunión con música y baile de tradición gaélica.
En el libro, la actriz describe cómo la velada llegó a su fin para ellos. "Michael estaba muy enfermo en ese momento y vi que se iba debilitando, así que nos despedimos y empezamos a subir una colina muy empinada", escribe.
Entonces apareció Williams. "Robin Williams apareció a nuestro lado y se ofreció a ayudar, pero Michael dijo que podía arreglárselas", continúa el relato. La respuesta del comediante, según Dench, fue "Bueno, creo que iré de copiloto de todos modos", una frase que ella considera "una cosa tan encantadora de decir".
El recuerdo la acompaña desde entonces. "He pensado a menudo en ese momento —la sensibilidad y la comprensión de Robin, que simplemente se ofrecía a estar ahí, con un apoyo amable, sin imponerse—", afirma.
Los dos intérpretes ya se conocían del trabajo. Coincidieron en Hamlet, la versión que Kenneth Branagh dirigió en 1996, con Dench como Hécuba, reina de Troya, y Williams como el cortesano Osric.
En 1999, durante la entrega de los premios Oscar, él fue quien le entregó la estatuilla a mejor actriz de reparto por su Isabel I en Shakespeare in Love.
Michael Williams murió el 11 de enero de 2001, a los 65 años, tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Se habían conocido en el teatro durante una gira de la Royal Shakespeare Company a comienzos de los años 60, se casaron en 1971 y tuvieron una hija, la también actriz Finty Williams.
Compartieron escena en la comedia televisiva A Fine Romance, emitida entre 1981 y 1984, y en la película Tea with Mussolini, de 1999, que fue el último largometraje de él. Robin Williams falleció en agosto de 2014, a los 63 años.
La ausencia de su esposo sigue presente en la vida de la actriz. "Todavía lo extraño", dijo a People. "Incluso ahora, 25 años después, imagino que va a entrar por la puerta principal".
Las memorias, además, incluyen la primera reflexión pública de Dench sobre su participación en Cats, la adaptación cinematográfica de 2019 que recibió críticas adversas.