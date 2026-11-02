Judi Dench revela el gesto de Robin Williams ante el cáncer de su esposo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Judi Dench, de 91 años, rescata en sus memorias una noche escocesa en la que Robin Williams se ofreció a ayudar a su esposo, Michael Williams, cuando el cáncer de pulmón ya le mermaba las fuerzas. El pasaje forma parte de Is It Too Late to Make a Run For It?, el libro que la intérprete escribió junto a Brendan O'Hea y que llega a las librerías el martes 3 de noviembre. La revista People adelantó el recuerdo. Dench y su esposo se alojaban en la casa del también actor Billy Connolly, en Escocia. "Una noche hubo una gran fiesta en el bosque con un ceilidh y una fogata", contó a People. El ceilidh es una reunión con música y baile de tradición gaélica.

En el libro, la actriz describe cómo la velada llegó a su fin para ellos. "Michael estaba muy enfermo en ese momento y vi que se iba debilitando, así que nos despedimos y empezamos a subir una colina muy empinada", escribe. Entonces apareció Williams. "Robin Williams apareció a nuestro lado y se ofreció a ayudar, pero Michael dijo que podía arreglárselas", continúa el relato. La respuesta del comediante, según Dench, fue "Bueno, creo que iré de copiloto de todos modos", una frase que ella considera "una cosa tan encantadora de decir". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El recuerdo la acompaña desde entonces. "He pensado a menudo en ese momento —la sensibilidad y la comprensión de Robin, que simplemente se ofrecía a estar ahí, con un apoyo amable, sin imponerse—", afirma. Los dos intérpretes ya se conocían del trabajo. Coincidieron en Hamlet, la versión que Kenneth Branagh dirigió en 1996, con Dench como Hécuba, reina de Troya, y Williams como el cortesano Osric. En 1999, durante la entrega de los premios Oscar, él fue quien le entregó la estatuilla a mejor actriz de reparto por su Isabel I en Shakespeare in Love.