Judi Dench afirma que su afección ocular le impide actuar y leer

Londres, Reino Unido.- La actriz británica Judi Dench, ganadora de numerosos galardones, entre ellos un Óscar en 1999, afirmó que su afección ocular le impide actuar en teatro, participar en películas e incluso leer.

En 2012, los médicos le diagnosticaron degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que afecta su visión y que, según ha contado la actriz, le dificulta incluso reconocer rostros.

"Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer", declaró Dench, de 91 años, al programa Today, de Radio 4 de la BBC.

La actriz también explicó que su problema de visión puede provocar situaciones incómodas, pues a veces se acerca a personas equivocadas y después descubre que se ha confundido porque no logra verlas bien.