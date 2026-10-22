Judi Dench afirma que su afección ocular le impide actuar y leer

Londres, Reino Unido.- La actriz británica Judi Dench, ganadora de numerosos galardones, entre ellos un Óscar en 1999, afirmó que su afección ocular le impide actuar en teatro, participar en películas e incluso leer.
En 2012, los médicos le diagnosticaron degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que afecta su visión y que, según ha contado la actriz, le dificulta incluso reconocer rostros.
"Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer", declaró Dench, de 91 años, al programa Today, de Radio 4 de la BBC.
La actriz también explicó que su problema de visión puede provocar situaciones incómodas, pues a veces se acerca a personas equivocadas y después descubre que se ha confundido porque no logra verlas bien.
Al hablar sobre el envejecimiento, Dench dijo que intenta no pensar demasiado en ello.
Con más de siete décadas de trayectoria, la actriz, que ostenta el título honorífico de dama, se ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas del Reino Unido, con una carrera que abarca el teatro, la televisión y el cine.
En 1999 ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por interpretar a la reina Isabel I en la película Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado), estrenada en 1998. También alcanzó reconocimiento internacional por su papel de "M", la jefa del servicio de espionaje británico MI6, en las películas de James Bond.
Pese a las dificultades que enfrenta por su visión, Dench ha continuado realizando apariciones públicas y hablando abiertamente sobre cómo se adapta a una vida con una capacidad visual cada vez más deteriorada.
La actriz hizo estas declaraciones con motivo de la publicación de sus memorias, tituladas Is It Too Late to Make a Run for It? (¿Es demasiado tarde para salir corriendo?), escritas en colaboración con el director teatral Brendan O’Hea.