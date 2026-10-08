Catherine Zeta-Jones explica por qué no ha leído las memorias de Michael Douglas

En el libro hay material de todo tipo, desde episodios de su vida profesional hasta personal.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace varios días se han ido revelando detalles sobre la vida del actor Michael Douglas , con motivo de la publicación de sus memorias One Helluva Ride.

Pero resulta que dentro de toda esa promoción, la persona más cercana a él aún no abre el libro para redescubrir momentos que ella misma ha protagonizado.

Sí, Catherine Zeta-Jones aún no lee las memorias de Michael Douglas.

La actriz ha dicho que ha estado ocupada. Que entre viajes de trabajo y el rodaje de la tercera temporada de "Merlina" en Dublín, no ha tenido tiempo ni energía para leer el libro de su esposo, pero ha dejado claro que no está preocupada por lo que el actor haya revelado en sus memorias.

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La actriz británica fue entrevistada en el programa Today, donde el conductor Carson Daly le preguntó directamente sobre el tema.

“Por mucho que ame a mi esposo, cuando estoy cansada por la noche, no tengo intención de leer sobre él”, bromeó la actriz, no obstante, afirmó que: “Todo el mundo debería leerlo".

Douglas, por su parte, ya había contado que su esposa no había leído el libro antes de su publicación. En una entrevista con The Sunday Times, el actor explicó que Zeta-Jones no había tenido acceso previo a las memorias.

One Helluva Ride recorre distintos momentos de la vida del intérprete, desde su infancia como hijo del legendario Kirk Douglas hasta sus seis décadas de trayectoria en Hollywood, además de sus relaciones personales y familiares.

El apartado que corresponde a su esposa ha generado especial interés.

En el libro, Douglas cuenta que tuvo que dejar sus relaciones con otras mujeres porque Zeta-Jones le puso un ultimátum: su relación tenía que ser monógama.

Entre otro de los episodios, Douglas aborda la etapa más complicada de su matrimonio con Zeta-Jones. La pareja, que se casó en 2000, atravesó una separación temporal en 2013.

El actor describió aquel periodo como especialmente difícil y explicó que ambos decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación y sobre lo que era mejor para su familia. La pareja se reconcilió en 2014 y continuó con su matrimonio.