Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace más de dos décadas, Hollywood creyó ver en Josh Hartnett a su nueva gran figura del cine. Con poco más de veinte años, aquel joven natural de Saint Paul (Minnesota) encabezaba los carteles de éxitos de taquilla como The Faculty (1998), Pearl Harbor (2001) o Black Hawk Down (2001).

Pero, justo en su momento de mayor tirón comercial y marcado por el cliché de galán (“heartthrob”), el actor tomó un rumbo inesperado: declinó las propuestas iniciales para interpretar a Batman o Superman y decidió alejarse de Los Ángeles. Así lo explicó el propio Hartnett en Business Insider, donde repasó sus charlas con Christopher Nolan y habló de “el miedo a quedar reducido a una sola faceta como actor”. Pero, afortunadamente, ese temor carecía de fundamento, y su alto en el camino no ha sido para siempre.

Un paréntesis lejos de los focos

Josh Hartnett nació en Saint Paul, Minnesota, el 21 de julio de 1978. Años después, a finales de los 90 y principios de los 2000, su rostro adornaba carpetas, paredes y armarios de adolescentes, y su nombre sonaba en los principales tráileres. Nadie se esperaba que, justo en ese momento, dijera adiós. Pero lo hizo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y es que, durante casi veinte años, mientras la industria se preguntaba qué había sido de él, Hartnett prefirió llevar una vida tranquila en Inglaterra junto a su esposa, la actriz Tamsin Egerton, y sus cuatro hijos. Sin embargo, aquella pausa no significó que el intérprete se quedará inactivo. Fue una decisión consciente para esquivar el ruido de las grandes franquicias, resguardar su libertad creativa y seguir curtiéndose en el cine independiente y en series de culto como Penny Dreadful. Así, en una entrevista con France 24, Hartnett explicó que impulsa su carrera: “Me encantan los ejercicios de funambulismo y también me encanta la posibilidad de caerme de bruces; eso me entusiasma. Siento un anhelo por hacer ese tipo de trabajo”. En esa misma línea, en la revista canadiense Sharp Magazine insistía en que los papeles que de verdad valen la pena son siempre “aquellos que te obligan a salir de tu zona de confort” y adentrarse en zonas moralmente grises. Porque el regreso de Josh Hartnett, bautizado por la prensa anglosajona y las redes sociales como la “Hartnettaissance”, ha estado marcado por una aplaudida madurez interpretativa, cuyo primer triunfo llegó de la mano de Christopher Nolan y la oscarizada "Oppenheimer" (2023), donde interpretó al físico nuclear y premio Nobel Ernest Lawrence.

2026: doble triunfo en cine y televisión

A ese renacer se unieron su participación en la sexta temporada de Black Mirror, su aplaudido cameo en la tercera entrega de The Bear y el papel principal de Trap (2024), bajo la dirección de M. Night Shyamalan, completando así una sucesión de proyectos de prestigio. No obstante, la confirmación de su gran momento ha llegado en 2026 a través de dos frentes casi simultáneos. Por un lado, en las salas de cine compartió cartel con Anne Hathaway y Dakota Johnson en Verity, la esperada adaptación del best seller de Colleen Hoover, que mezcla thriller psicológico con novela erótica. Al mismo tiempo, en la pequeña pantalla, dejó su marca en el streaming como protagonista y productor ejecutivo de Below (Netflix). La miniserie logró el mayor estreno histórico para una producción original canadiense, con 17 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días. Además, contando tan solo con 6 episodios, llegó al número uno en 80 países y acumuló 49.7 millones de reproducciones en sus primeros 25 días. De hecho, se ha mantenido durante tres semanas seguidas como número uno del mundo. Para su rodaje, el actor se preparó al máximo. Según reveló HuffPost UK, obtuvo una licencia náutica real para manejar las embarcaciones en la costa atlántica y pulió el particular acento de la isla, que describió como “un poco irlandés, un poco canadiense, un poco del centro de Estados Unidos... y también un poco como de Cornualles”. Pero, coherente con su negativa a acomodarse en franquicias fáciles, el propio Hartnett ya confirmó ante la prensa que Below no tendrá segunda temporada porque la historia queda cerrada por completo.

Un futuro marcado por el cine de autor