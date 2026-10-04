Tom Cruise defiende Digger tras un estreno discreto en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tom Cruise ha salido en defensa de Digger, la sátira dirigida por Alejandro G. Iñárritu, después de que la película registrara un estreno por debajo de lo previsto en la taquilla norteamericana. El actor publicó el sábado en redes sociales varias fotografías del rodaje junto a un mensaje de agradecimiento. "Digger ya está oficialmente en cines y me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos", escribió Cruise. "Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos".

La producción de Warner Bros., con un presupuesto de 125 millones de dólares, sigue a un magnate petrolero egocéntrico que provoca un desastre natural. El estudio la estrenó el viernes en 3.300 salas de Norteamérica y la planteó como una apuesta creativa con la vista puesta en la temporada de premios. Las estimaciones apuntan a una recaudación cercana a los 8 millones de dólares en su debut. El público le otorgó una calificación de C+ en CinemaScore, mientras que la crítica la sitúa en un 51 % de aprobación en Rotten Tomatoes. David Rooney, crítico principal de cine de The Hollywood Reporter, la consideró un fracaso en su reseña. El reparto lo completan Riz Ahmed, John Goodman y Sandra Hüller. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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Con este resultado, Digger podría convertirse en el estreno más bajo de Cruise desde Leones por corderos (2007), que debutó con 6,7 millones de dólares y contó con un presupuesto notablemente inferior. La taquilla estadounidense la lidera Verity, el thriller de Amazon MGM Studios protagonizado por Anne Hathaway y basado en la novela de Colleen Hoover, con unos 33 millones.