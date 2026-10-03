Digger, de Tom Cruise, debuta con 3.4 millones en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.-Digger, la comedia negra de Warner Bros. protagonizada por Tom Cruise, recaudó 3.4 millones de dólares en 3.321 salas de Estados Unidos y Canadá en su estreno, según las cifras del viernes.
Las estimaciones apuntan a unos 7,5 millones de dólares al término del fin de semana, un resultado que la sitúa entre los lanzamientos de menor rendimiento del año.
La cinta, calificada para mayores de 17 años, cuenta con Cruise como un magnate petrolero cuya empresa provoca una catástrofe ecológica. Llega tras una campaña promocional que incluyó una portada en GQ, una visita al pódcast New Heights y una aparición en The Jennifer Hudson Show. Las críticas fueron mayoritariamente negativas y la respuesta del público, dividida.
El presupuesto inicial fue de 125 millones de dólares, pero, según fuentes conocedoras de la producción, se elevó a entre 160 y 180 millones por la prolongación del rodaje. Dado que los estudios reparten con los exhibidores los ingresos de taquilla, la película afronta pérdidas de varios millones en su paso por salas.
Warner Bros. acumula este año otros títulos con resultados discretos, como The Bride!, de Maggie Gyllenhaal, y Supergirl, adaptación de DC.
Verity se coloca primera
El primer puesto fue para Verity, el thriller psicológico de Amazon MGM dirigido por Michael Showalter, que ingresó 15,1 millones de dólares en 3.510 cines y prevé alcanzar 33,6 millones al cierre del domingo.
Basada en el libro homónimo de Colleen Hoover, está protagonizada por Anne Hathaway, Josh Hartnett y Dakota Johnson. Es la cuarta novela de la autora llevada al cine, tras It Ends With Us (2024), Regretting You (2025) y Reminders of Him (2026).