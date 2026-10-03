Digger, de Tom Cruise, debuta con 3.4 millones en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.-Digger, la comedia negra de Warner Bros. protagonizada por Tom Cruise, recaudó 3.4 millones de dólares en 3.321 salas de Estados Unidos y Canadá en su estreno, según las cifras del viernes. Las estimaciones apuntan a unos 7,5 millones de dólares al término del fin de semana, un resultado que la sitúa entre los lanzamientos de menor rendimiento del año.

La cinta, calificada para mayores de 17 años, cuenta con Cruise como un magnate petrolero cuya empresa provoca una catástrofe ecológica. Llega tras una campaña promocional que incluyó una portada en GQ, una visita al pódcast New Heights y una aparición en The Jennifer Hudson Show. Las críticas fueron mayoritariamente negativas y la respuesta del público, dividida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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El presupuesto inicial fue de 125 millones de dólares, pero, según fuentes conocedoras de la producción, se elevó a entre 160 y 180 millones por la prolongación del rodaje. Dado que los estudios reparten con los exhibidores los ingresos de taquilla, la película afronta pérdidas de varios millones en su paso por salas.

Warner Bros. acumula este año otros títulos con resultados discretos, como The Bride!, de Maggie Gyllenhaal, y Supergirl, adaptación de DC.

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