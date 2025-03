Verity, de Anne Hathaway y Dakota Jonhson, tiene fecha de estreno

Este es el cuarto libro de la exitosa escritora que llegará a la gran pantalla; el primero fue 'It Ends With Us' ('Romper el círculo'), protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni y estrenada en agosto.

Le sigue 'Verity', 'Regretting You' y 'Reminders of Him', que se encuentran en proceso de producción con diferentes estudios.