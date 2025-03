Gérard Depardieu niega agresiones sexuales, pero cambia su relato

En el segundo día del juicio en su contra por delitos de agresión sexual, acoso sexual y ultrajes sexistas contra dos trabajadoras de la filmación, el actor de 76 años tomó hoy por primera vez la palabra en el Tribunal de París después de que la primera jornada del proceso se dedicase casi enteramente a una petición de nulidad que no fructificó.

"No veo por qué disfrutaría manoseando a una mujer en un plato de cine. No soy un sobón. Hay muchos vicios que verdaderamente no conozco", aseveró el actor de 76 años, que se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel ya una multa de 75.000 euros.

Las dos denunciantes, una decoradora y una asistente de dirección, le acusan de haber realizado tocamientos corporales no consentidos, así como comentarios obscenos, en septiembre de 2021.

Forman parte de una catarata de acusaciones que pesan sobre el célebre protagonista de 'Cyrano de Bergerac', aunque no todas se han materializado en demandas judiciales, y que incluyen delitos de violación, como la denunciada por la actriz Charlotte Arnould, ocurrida presuntamente en 2018.

En la audiencia de este martes, el tribunal se centró en los hechos denunciados por una de las dos querellantes de la causa, la decoradora, llamada Amélie (su nombre completo permanece confidencial).

"Me atrapó, me hizo avanzar y me pinzó con las piernas. Tenía una fuerza terrible", indicó, antes de describir tocamientos en los muslos, ingles, nalgas y en los pechos, mientras él permanecía sentado y ella permanecía "petrificada".

"Me aterrorizó y eso le divertía”, aseguró la denunciante, que lo recuerda con la cara enrojecida, excitado y enfadado.

Depardieu, sin embargo, negó cualquier acercamiento sexual, pero sí reconoció un contacto físico entre ellos, al agarrarla por las caderas el día de los supuestos hechos denunciados.

Es un cambio de relación respecto a lo que había testificado ante la policía cuando fue interrogado, durante la instrucción, y así se lo hizo notar tanto al presidente de la sala como a las abogadas de las denunciantes.