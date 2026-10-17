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Ben Affleck defiende a Tom Cruise y arremete contra el fracaso de Digger

Mientras Hollywood hace cuentas del naufragio de Digger, Ben Affleck pidió frenar la burla pública y defendió el derecho del cine a arriesgarse y fallar

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 11:24
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Ben Affleck salió en defensa de Tom Cruise y de Digger, la sátira de Alejandro González Iñárritu que Warner Bros. estrenó el 2 de octubre y que se perfila como uno de los grandes descalabros de taquilla del año.

 Foto: EFE | Warner Bros. Pictures
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El actor pidió que Hollywood deje de festejar el tropiezo de una película que apostó por algo distinto.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
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Affleck, de 54 años y conocido por Good Will Hunting y Argo, habló del asunto en el pódcast Happy Sad Confused, que conduce Josh Horowitz, en el episodio del lunes 12 de octubre. La charla, centrada en su carrera y en su más reciente película, Animals, disponible en Netflix, llegó a Digger después de que el actor repasara la etapa de mediados de los 2000, cuando el rechazo del público hacia él parecía desligado de su trabajo.

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“Es un poco como lo del acoso escolar, con gente que ni siquiera había visto las películas. Lo estamos viendo ahora, francamente, con Digger”, dijo.

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“Todo el mundo quiere celebrar este fracaso como si fuera lo más emocionante que ha pasado, y uno piensa que esta es una película bastante ambiciosa e interesante, hecha por gente interesante y con talento”.

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El actor cuestionó además la obsesión por la contabilidad del desastre.

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“Todo el mundo quiere contar el dinero, lo que pudo haber perdido o lo que sea”, señaló, antes de lanzar su advertencia. “Si castigas las películas que se arriesgan, ¿sabes lo que vas a obtener? Un montón de películas de porquería homogeneizadas”.

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Las cifras explican el tono de la discusión. Digger debutó con ocho millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 20 millones a escala global.

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En su segundo fin de semana, la recaudación en el mercado estadounidense y canadiense cayó 60% y el acumulado llegó a 14.4 millones en esos territorios y a 35.3 millones en el mundo, según informó Variety.

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La publicación proyecta pérdidas de 245 millones de dólares, de acuerdo con fuentes conocedoras del negocio.

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Cifra el presupuesto de producción en más de 160 millones, a los que suma unos 100 millones en mercadeo.

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Antes del estreno, un portavoz de Warner discutió el aumento del presupuesto y situó el punto de equilibrio en 300 millones, frente a los 350 millones que manejaban ejecutivos consultados por Variety. Medios británicos colocaron el caso junto a Cutthroat Island, Mortal Engines y The Marvels en la lista de los fracasos más sonados de Hollywood.

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