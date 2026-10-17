Ben Affleck defiende a Tom Cruise y arremete contra el fracaso de Digger

Affleck, de 54 años y conocido por Good Will Hunting y Argo, habló del asunto en el pódcast Happy Sad Confused, que conduce Josh Horowitz, en el episodio del lunes 12 de octubre. La charla, centrada en su carrera y en su más reciente película, Animals, disponible en Netflix, llegó a Digger después de que el actor repasara la etapa de mediados de los 2000, cuando el rechazo del público hacia él parecía desligado de su trabajo.