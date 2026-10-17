Trasladan a Sean "Diddy" Combs a otra cárcel federal tras denuncias de privilegios

Sean “Diddy” Combs ya no está en Fort Dix. El Buró Federal de Prisiones (BOP) lo trasladó el viernes a la cárcel FCI Allenwood Low, en Pensilvania, semanas después de que NBC News publicara un reportaje sobre las comodidades que el empresario habría conservado en su anterior prisión de Nueva Jersey.
Medios locales obtuvieron los detalles de una persona al tanto del caso, que habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización para hacerlo públicamente.
El BOP confirmó la mudanza, pero no ofreció más datos. Explicó que, por razones de privacidad, seguridad y protección, no comenta las condiciones de reclusión de quienes están bajo su custodia, y eso incluye los motivos de un traslado.
Allenwood Low, de baja seguridad, queda al sur de Williamsport, a unos 250 kilómetros al oeste de Nueva York.
Combs, de 56 años, purga una sentencia de cuatro años y dos meses.
Juda Engelmayer, vocero del artista, evitó referirse a las causas. Indicó que la ubicación de los reclusos es una decisión del BOP y expresó el deseo de que el paso por la nueva instalación transcurra “sin interrupciones innecesarias”.
El movimiento llega después del reportaje de NBC News difundido a finales de septiembre. La cadena se apoyó en el testimonio de cuatro hombres que compartieron unidad con Combs en Fort Dix, además de fotos y videos que revisó.
Según esos relatos, otros reclusos cocinaban para él, limpiaban su espacio, tendían su cama, lavaban su ropa y le daban masajes, con pagos depositados desde el exterior en las cuentas de comisaría de esos internos.
El reportaje también mencionó coñac Hennessy que llegaba de contrabando y un celular prohibido, usado, de acuerdo con esas fuentes, para ver redes sociales y fotografías íntimas de una expareja.
Un vocero de Combs restó peso a esa descripción. Dijo que el escrutinio de cada detalle de su vida en prisión llegó al punto en que los medios “caracterizan la vida carcelaria ordinaria como noticia”.
Tras la publicación, Combs fue enviado a la unidad de vivienda especial, un área altamente vigilada y apartada de la población general, reservada para internos con problemas disciplinarios o de seguridad.
También perdió 41 días de crédito por buena conducta.