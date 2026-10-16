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Ninel Conde presume su "metamorfosis" y las redes reaccionan

La artista mexicana publicó en Instagram imágenes de su nuevo aspecto

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 13:55
Ninel Conde presume su metamorfosis y las redes reaccionan
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La actriz, cantante y bailarina Ninel Conde compartió en su perfil de Instagram una serie de imágenes en las que muestra un cambio en su apariencia.

 Foto: Instagram
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Bajo el texto "nueva yo", la artista exhibe una melena rubia y un rostro de perfil más definido, y señaló al estilista Antony Suárez como responsable de la transformación.

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Conde se refirió a la modificación como una "metamorfosis" y la documentó con fotografías del antes y el después.

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La publicación recibió comentarios de figuras del espectáculo como Aleska Génesis, a quien la artista considera una de sus mejores amigas.

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También reaccionaron Tania Pimentel, Oriana González, Daniel Ferrer e Isabel Madow, entre otros, y la intérprete contestó a cada uno de los mensajes.

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Aprovechando la jornada de interacción con sus seguidores, la artista utilizó la herramienta de preguntas y respuestas de la red social para hablar de sus hábitos de cuidado físico y de algunas decisiones recientes.

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Entre ellas, afirmó que no volverá a abrir su cuenta en OnlyFans, plataforma que cerró por un motivo que resumió en una sola palabra, "obediencia".

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Ninel Conde, de 50 años, ha pasado por varias transformaciones a lo largo de su carrera, incluidas intervenciones estéticas que ella misma ha comentado en público

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