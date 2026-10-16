Ninel Conde presume su "metamorfosis" y las redes reaccionan

La actriz, cantante y bailarina Ninel Conde compartió en su perfil de Instagram una serie de imágenes en las que muestra un cambio en su apariencia.
Bajo el texto "nueva yo", la artista exhibe una melena rubia y un rostro de perfil más definido, y señaló al estilista Antony Suárez como responsable de la transformación.
Conde se refirió a la modificación como una "metamorfosis" y la documentó con fotografías del antes y el después.
La publicación recibió comentarios de figuras del espectáculo como Aleska Génesis, a quien la artista considera una de sus mejores amigas.
También reaccionaron Tania Pimentel, Oriana González, Daniel Ferrer e Isabel Madow, entre otros, y la intérprete contestó a cada uno de los mensajes.
Aprovechando la jornada de interacción con sus seguidores, la artista utilizó la herramienta de preguntas y respuestas de la red social para hablar de sus hábitos de cuidado físico y de algunas decisiones recientes.
Entre ellas, afirmó que no volverá a abrir su cuenta en OnlyFans, plataforma que cerró por un motivo que resumió en una sola palabra, "obediencia".
Ninel Conde, de 50 años, ha pasado por varias transformaciones a lo largo de su carrera, incluidas intervenciones estéticas que ella misma ha comentado en público