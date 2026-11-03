Johnny Depp pone una condición para volver a "Piratas del Caribe 6"

Esta desvinculación dio como resultado que el actor saliera abruptamente de la saga "Piratas del Caribe" , aún cuando su personaje del capitán Jack Sparrow era uno de los pilares de la historia y el gancho comercial de la franquicia.

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2018 Disney decidió terminar su relación con el actor Johnny Depp a causa del escándalo y posterior juicio en el que se vio involucrado con su exesposa, la actriz Amber Heard .

Los años pasaron y durante todo este tiempo se ha mantenido la esperanza de que el actor retome su rol. Pero hasta ahora nada ha sido concreto.

No obstante, ha surgido otra vez la conversación al respecto, y Depp ha dicho, según publica el medio especializado Variety, que él volvería a la franquicia, pero con una condición: que sea para darle un cierre que esté a la altura de su historia.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, en el marco de la promoción de su próxima película "Ebenezer", Depp se refirió a un posible retorno en "Piratas del Caribe 6", para volver a ponerse las botas y el sombrero del personaje que interpretó durante casi 15 años.

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"Si las cosas están exactamente donde deben estar con respecto a cómo van a cerrar la franquicia de ´Piratas del Caribe´, la única participación que realmente quiero tener es ayudarlos a despedirse de una mejor manera", expresó el actor en las declaraciones recogidas por Variety.

No obstante, Depp no confirmó que esto vaya a suceder, aunque se conoce que ha tenido conversaciones con el productor de la saga Jerry Bruckheimer, que además ha sido una de las personas que más ha defendido su regreso.

"Mañana mismo trabajaría con Jerry Bruckheimer en cualquier cosa. No importa qué sea... Si es Jerry, confío en él. Tenemos una amistad profunda", dijo Depp, reafirmando la confianza que ha tenido en el productor.

Hace unos años el actor ni siquiera contemplaba la posibilidad de volver, pero el tiempo lima asperezas, y es innegable el cariño que Depp le ha tenido a su personaje, que además es el más popular de la franquicia.

Se sabe que hace algún tiempo Bruckheimer y Depp tuvieron conversaciones relacionadas con la película, pero el diálogo no derivó en una propuesta formal.

Para agosto de 2026, el productor aseguró que el equipo trabajaba en un guion para la sexta entrega, que había hablado con Depp y que "esperamos poder concretarlo", pero hasta el momento no hay una confirmación oficial.