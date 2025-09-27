Keira Knightley no está dispuesta a volver a "Piratas del Caribe"

Londres, Reino Unido.- Keira Knightley dice que no lo sabía, eso de volver a reunir al elenco de "Piratas del Caribe", pero una vez puesta ante la posibilidad, dice que no estaría dispuesta a hacerlo.

La actriz, que estuvo en la proyección especial de The Woman in Cabin 10, en Londres, su nueva película a estrenarse en Netflix el 10 de agosto, señaló que los tiempos de "piratear" son cosa del pasado.

“No, mis días de piratear terminaron. Creo que definitivamente pasé muchos años haciendo eso y, sabes, fue increíble y estoy muy complacida de haber sido parte de ello, pero sospecho que mis días de capa y espada se han acabado... aunque esta noche luzco bastante aventurera”, dijo.

Ahora de 40 años, la actriz que en sus 20 fue parte de una de las sagas más populares del cine, dice que no había escuchado antes sobre la posibilidad de reunir al elenco original, y que por ende no ha habido ninguna conversación al respecto con la producción de la franquicia.

“No ha habido ninguna charla. En realidad, acabo de escuchar eso por primera vez justo ahora, así que ahí lo tienes, pero no, no hay conversaciones”, lo que podría ser una señal de que la posibilidad de hacer retornar a este elenco se quede nada más en rumores.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A diferencia de la actriz, su compañero de reparto, Orlando Bloom, en agosto dio unas declaraciones en las que no le cierra del todo la puerta a esta probabilidad: “Todo depende del guion, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente hay una manera de crear algo. Personalmente me encantaría ver a todos de vuelta. Creo que la manera de ganar con eso es conseguir que todos regresen”.

El productor de "Piratas del Caribe", Jerry Bruckheimer, también se sumó a esta idea de volver, y dijo que incluso Johnny Depp, a pesar de la cancelación que sufrió en el pasado por parte de Disney tras su juicio mediático con Amber Heard, podría considerarlo si había un guion que le convenciera.