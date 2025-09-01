  1. Inicio
¿Podrán los Warren salvarse una vez más? "El conjuro: últimos ritos" cierra la saga

Los Warren enfrentan su último desafío en "El conjuro: últimos ritos", donde la familia Smurl y un mal inexplicable ponen a prueba su legado, ¿saldrán bien librados?

  • 01 de septiembre de 2025 a las 07:47
Michael Chaves concluye la historia de la familia Warren en"El conjuro: últimos ritos", una cinta cargada de "terror clásico" que "saca del retiro" a los dos legendarios investigadores paranormales, cuenta el director en entrevista con EFE.

Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
“Obviamente al ser una película de 'El conjuro', la gente quiere vivir esa experiencia clásica de miedo, esa experiencia de casa encantada y queríamos volver a eso”, explicó el director, subrayando la intención de evocar las sensaciones originales de la franquicia.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
La historia, que esta semana se despliega, lleva nuevamente a la pantalla a Ed y Lorraine Warren, quienes, tras un aparente retiro, se ven empujados a enfrentar un caso sobrenatural que alterará la estabilidad de su vida familiar.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
“Es como ver a un pistolero que ha colgado las armas o a alguien como el ladrón definitivo que se ha retirado, hay una inevitabilidad en que vayan a volver a lo que tan bien saben hacer”, puntualizó Chaves.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
El relato está inspirado en el célebre caso Smurl, donde una familia quedó atrapada en su hogar por falta de recursos, mientras objetos malditos y presencias demoníacas convertían su día a día en un infierno.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
“Hay muchos momentos en esta película que hacen que este capítulo final sea tan grande y tenga esa sensación de conclusión”, afirmó el realizador, convencido de que este desenlace ofrece una clausura definitiva a la saga principal.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
Desde su debut en el universo de terror con "La maldición de la Llorona" (2019), Chaves ha tejido vínculos estrechos con la franquicia: dirigió "El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo" (2021) y posteriormente "La monja II" (2023).

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
Criado en el catolicismo, aunque con mirada escéptica, reconoce que el trabajo con testimonios reales lo transformó: “Esta película me ha hecho creer definitivamente. Trabajamos con las hermanas Smurl (...) y cuando pasas tanto tiempo con gente que ha experimentado algo así es muy poderoso, y creo que cambiaría a cualquier persona, incluso a un escéptico”.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
El director sostiene que su aproximación siempre ha sido documental, con investigación de campo y consulta a comunidades religiosas, lo que en proyectos anteriores le permitió obtener incluso el reconocimiento de monjas que se vieron reflejadas en pantalla.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
Como recuerda, una frase le guía en su trabajo: “La creatividad es increíble pero la realidad es infinita”.

 Foto: Cortesía | Warner Bros. Pictures
