¿Podrán los Warren salvarse una vez más? "El conjuro: últimos ritos" cierra la saga

Michael Chaves concluye la historia de la familia Warren en"El conjuro: últimos ritos", una cinta cargada de "terror clásico" que "saca del retiro" a los dos legendarios investigadores paranormales, cuenta el director en entrevista con EFE.
“Obviamente al ser una película de 'El conjuro', la gente quiere vivir esa experiencia clásica de miedo, esa experiencia de casa encantada y queríamos volver a eso”, explicó el director, subrayando la intención de evocar las sensaciones originales de la franquicia.
La historia, que esta semana se despliega, lleva nuevamente a la pantalla a Ed y Lorraine Warren, quienes, tras un aparente retiro, se ven empujados a enfrentar un caso sobrenatural que alterará la estabilidad de su vida familiar.
“Es como ver a un pistolero que ha colgado las armas o a alguien como el ladrón definitivo que se ha retirado, hay una inevitabilidad en que vayan a volver a lo que tan bien saben hacer”, puntualizó Chaves.
El relato está inspirado en el célebre caso Smurl, donde una familia quedó atrapada en su hogar por falta de recursos, mientras objetos malditos y presencias demoníacas convertían su día a día en un infierno.
“Hay muchos momentos en esta película que hacen que este capítulo final sea tan grande y tenga esa sensación de conclusión”, afirmó el realizador, convencido de que este desenlace ofrece una clausura definitiva a la saga principal.
Desde su debut en el universo de terror con "La maldición de la Llorona" (2019), Chaves ha tejido vínculos estrechos con la franquicia: dirigió "El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo" (2021) y posteriormente "La monja II" (2023).
Criado en el catolicismo, aunque con mirada escéptica, reconoce que el trabajo con testimonios reales lo transformó: “Esta película me ha hecho creer definitivamente. Trabajamos con las hermanas Smurl (...) y cuando pasas tanto tiempo con gente que ha experimentado algo así es muy poderoso, y creo que cambiaría a cualquier persona, incluso a un escéptico”.
El director sostiene que su aproximación siempre ha sido documental, con investigación de campo y consulta a comunidades religiosas, lo que en proyectos anteriores le permitió obtener incluso el reconocimiento de monjas que se vieron reflejadas en pantalla.
Como recuerda, una frase le guía en su trabajo: “La creatividad es increíble pero la realidad es infinita”.