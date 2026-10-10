Honduras regresó a Miss Grand y se hizo sentir: Emely Alemán, Top 25

Bangkok, Tailandia.- Honduras se despidió de la carrera por la corona de Miss Grand International 2026. Emely Alemán, de 27 años, figuró entre las 25 finalistas de la gala celebrada este sábado 10 de octubre en el MGI Hall, pero no fue incluida en el Top 11 anunciado por la organización.
Las once candidatas que siguen en competencia por el título de decimocuarta reina de Miss Grand son las representantes de Tailandia (ganadora de Miss Popular Vote), Venezuela, Países Bajos, Tanzania, México, Vietnam, Ecuador, Guatemala, Cuba, Costa de Marfil y Puerto Rico.
Hubo buena presencia latinoamericana en esa selección: Venezuela, México, Ecuador, Guatemala, Cuba y Puerto Rico siguen en carrera. Guatemala es la única representante centroamericana que continúa. Costa Rica, que también estaba en el Top 25, no avanzó.
Pocas horas antes de la final, Alemán había compartido en Instagram un mensaje de agradecimiento a los hondureños. “Honduras, mi corazón turquesa”, escribió, y aseguró sentirse “sumamente orgullosa de ser hondureña ahora más que nunca”. En el mismo texto dijo: “Sea cual sea el resultado, sepan que esta etapa de mi vida quedará en mi corazón para siempre”.
Con esa frase, la candidata ya anticipaba el valor que daba a la experiencia más allá del resultado. Honduras regresaba al certamen tras su ausencia y logró colocarse entre las 25 mejores del mundo.