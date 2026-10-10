Honduras regresó a Miss Grand y se hizo sentir: Emely Alemán, Top 25

Bangkok, Tailandia.- Honduras se despidió de la carrera por la corona de Miss Grand International 2026. Emely Alemán, de 27 años, figuró entre las 25 finalistas de la gala celebrada este sábado 10 de octubre en el MGI Hall, pero no fue incluida en el Top 11 anunciado por la organización.

Las once candidatas que siguen en competencia por el título de decimocuarta reina de Miss Grand son las representantes de Tailandia (ganadora de Miss Popular Vote), Venezuela, Países Bajos, Tanzania, México, Vietnam, Ecuador, Guatemala, Cuba, Costa de Marfil y Puerto Rico.